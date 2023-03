Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a vorbit dupa Andorra – Romania 0-2. Mijlocașul „tricolorilor” a analizat victoria din primul meci al campaniei de calificare la EURO 2024. Nicolae Stanciu a fost mulțumit ca naționala și-a indeplinit scopul, dar a recunoscut ca meciul a fost inceput mai greu decat s-ar fi așteptat.…

- Adrian Mutu, prima reactie dupa Andorra – Romania 0-2. Expertul Antena 1 a laudat evolutia nationalei Romaniei in partida cu Andorra. Dennis Man si Denis Alibec au marcat golurile victoriei. Andorra – Romania 0-2 a fost in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Adrian Mutu i-a laudat pe cei doi marcatori…

- Andorra - Romania » Denis Alibec (32 de ani) a deschis scorul in minutul 29, dar golul a fost anulat, corect, de VAR. Reporterul Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi Preda sunt trimișii speciali ai Gazetei in Andorra, de unde transmit cele mai importante informații pentru cititorii Gazetei.Urmatorul…

- Inainte de debutul in preliminariile EURO 2024, selecționerul Edi Iordanescu are probleme de lot, in special pe postul de fundaș stanga. Romania debuteaza sambata in preliminariile EURO 2024 in Andorra, de la ora 21:45Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus, pe 28 martie de la ora 21:45,…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO, ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cele mai importante faze vor fi in format LIVE VIDEO si pe AS.ro. Nationala lui Edi Iordanescu incepe in Andorra preliminariile pentru EURO 2024. Andorra – Romania este primul meci al nationalei lui Edi Iordanescu in preliminariile…

- Surprizele lui Edi Iordanescu, inainte de primele meciuri din preliminariile EURO 2024, nu au intarziat sa apara. Selecționerul a convocat in premiera doi jucatori, anume Adrian Șut și Alexandru Dobre, de la FCSB, respectiv Famalicao. Andorra – Romania va fi primul meci al „tricolorilor”, din preliminariile…

- Florin Prunea (54 de ani) pune presiune pe naționala Romaniei inaintea debutului in preliminariile EURO 2024! Romania va debuta in preliminariile EURO 2024 pe data de 25 martie, impotriva reprezentativei Andorrei. Romania se afla in grupa I, alaturi de Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. Florin…

- Atacantul englez Harry Kane a inscris duminica, in meciul cu Manchester City, golul cu numarul 267 pentru Tottenham, devenind golgeterul all-time al echipei londoneze, cu un gol mai mult decat Jimmy Greaves. Harry Kane a inscris primul sau gol pentru Tottenham, intr-un meci oficial, la 30 octombrie…