- Naționala U21 de fotbal a Romaniei a caștigat cu 1-0 meciul disputat in deplasare cu Armenia. Golul victoriei a venit tarziu, in minutul 89. Duelul a facut parte din preliminariile pentru Euro 2025.

- Romania și Irlanda de Nord au remizat, scor 1-1, intr-un meci amical disputat pe Arena Naționala. Dennis Man (25 de ani) este sigura ca „tricolorii” vor avea alta fața la Euro 2024. Dennis Man a fost cel mai bun fotbalist din tabara „tricolorilor” in partida cu Irlanda de Nord. Dennis Man, dupa Romania…

- Pentru naționala Romaniei va fi unul dintre meciurile de pregatire inainte de EURO 2024. The post DENNIS MAN - FOTBALISTUL DECISIV Romania se va confrunta cu Irlanda de Nord intr-un meci amical vineri, la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. first appeared on Informatia Zilei .

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, gruparea Celta Vigo, in etapa a 25-a din La Liga, potrivit news.ro Catalanii au marcat in finalul primei reprize, minutul 45, cand Lamine Yamal i-a trimis lui Lewandowski si acesta a deschis scorul. Gazdele au egalat dupa pauza,…

- Inainte de a trece la caracterizarea evoluțiilor celor 16 (11 titulari+5 rezerve utilizate) echipieri ai Petrolului din derbiul cu Dinamo, desfașurat in arena Ilie Oana, la o temperatura cvasi-imposibila și pe un teren aproape așijderea, de vina fiind lapovița și ninsoarea de dinainte de ziua meciului,…

- Farul Constanța a invins CSU Craiova, scor 2-1, in runda #21 din Superliga. Louis Munteanu (21 de ani) iși reproșeaza ocaziile ratate. Farul s-a impus pe Stadionul Ion Oblemenco prin golurile marcare de Rivaldinho ('14) și Louis Munteanu ('43) și incheie etapa pe locul 6, cu 33 de puncte. Pentru olteni,…

- Dambovițeanul Daniel Popa a fost unul dintre eroii Universitații Cluj in meciul cu FC Hermannstadt, ce a contat pentru etapa a 22-a din Superliga. In partida cu sibienii, ,,Popica” a marcat golul victoria al ,,Șepcilor roșii” cu 11 minute inainte de ultimul fluier al arbitrului, dupa ce a primit o pasa…

- „Nu ma așteptam sa joc in acel meci. Dar a fost meciul care mi-a schimbat destinul”, rememoreaza Gavril Pele Balint (cunoscut ca Gabi Balint) unul dintre... The post Gabi Balint, despre emoția meciului decisiv Romania – Danemarca din 1989 și cele mai importante momente ale carierei sale, in filmul „Hai,…