Demolarea clădirii istorice a Poliției Capitalei 2023 Știm ca in LUME situația este atat de trista, de complicata și de complexa, din cauza celor doua razboaie, din FAȘIA GAZA și UCRAINA, dar am sentimentul ca in Romania e un altfel de razboi, culmea, pe timp de PACE. Am filmat, chiar aici langa sediul NAȘUL TV, pe strada Eforie, un peisaj de razboi, un peisaj al demolarii unor cladiri, cu mult praf, de zici ca e un atac extern… Simt ca noi suntem intr-un razboi continuu cu cei ce dețin puterea in Romania. Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

