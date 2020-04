Demisie neaşteptată în politică. Anunţul a fost făcut de Teodor Meleşcanu pe Facebook Teodor Meleșcanu a demisionat din Forța Naționala. Fostul presedintee al Senatului a facut anuntul pe Facebook. „Frati romani, Lumea intreaga duce o lupta de supravietuire cu virusul Corona. Tara mea trece prin cele mai dificile momente din acest secol. Cetatenii au nevoie de conducatori care sa isi concentreze eforturile pentru salvarea Romaniei. Astazi am hotarat sa ma retrag din Forta Nationala, ca sa pot sa imi dedic toata energia si experienta poporului meu. Nu este timpul luptelor politice! Voi sprijini orice act legislativ, orice actiune care serveste romanilor.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

