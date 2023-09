Stiri pe aceeasi tema

- Scandal cat casa: fost militar ucrainean care a luptat alaturi de nazisti, ovaționat de fața cu ZelenskiPremierul canadian Justin Trudeau considera ”inacceptabil” si ”jenant” faptul ca un fost militar ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in al Doilea Razboi Mondial a fost ovationat in Parlament…

- Anthony Rota, presedintele Camerei Comunelor din Parlamentul Canadei, si-a anuntat marti, 26 septembrie, demisia din funcție dupa scandalul provocat de omagiul adus unui veteran ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres preluand AFP."Cu…

- Presedintele Camerei Comunelor de la Ottawa a demisionat dupa ce a invitat un veteran ucrainean care a luptat alaturi de nazisti sa participe la o sesiune speciala a parlamentului, iar apoi l-a numit "erou", relateaza The Guardian, informeaza News.ro.Anthony Rota a demisionat marti din functia de…

- Presedintele Camerei Comunelor din Parlamentul Canadei si-a anuntat marti demisia dupa scandalul provocat de omagiul adus unui veteran ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP.

- Presedintele Camerei Comunelor din Parlamentul Canadei si-a anuntat marti demisia dupa scandalul provocat de omagiul adus unui veteran ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Un grup de aparare a comunitatii evreiesti din Canada cere scuze de la Ottawa, dupa ce un ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost onorat in Parlament in timpul unei vizite a presedintelui Zelenski, scrie AFP, informeaza News.ro.Prietenii Centrului Simon…

- O asociatie de aparare a comunitatii evreiesti din Canada pretinde scuze din partea autoritatilor de la Ottawa dupa ce un ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost onorat in Parlament in cursul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski.

- O moldoveanca in varsta de 30 de ani, posesoare și a cetațeniei Romaniei, a fost sancționata, dupa ce a spus pe TikTok ca poporul ucrainean trebuie distrus. Aceasta va fi obligata sa plateasca 25.000 de lei. Pe 22 mai 2022, fiind in vizita la niște cunoștințe din raionul Singerei, a publicat pe TikTok…