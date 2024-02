Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a facut cont pe TikTok și a transmis primul mesaj: „lol hey guys”. Biden a devenit activ pe rețeaua de socializare deși aplicația a fost interzisa pe majoritatea dispozitivelor guvernamentale SUA din motive de securitate.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a concendiat, joi seara, pe șeful militar al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii. Cei doi au avut o disputa de mai multe saptamani. Posibilitatea demiterii lui Zalujnii a fost una dintre temele principale in ultimele saptamani, in condițiile unei…

- Emmanuel Macron va merge in Germania in perioada 26-28 mai pentru o vizita de stat, initial prevazuta anul trecut, prima pentru un presedinte francez din 2000, au facut cunoscut luni seara surse din Palatul Elysee, scrie AFP, citat de Agerpres.In cursul unei vizite la Berlin pentru a onora memoria…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marti un mesaj de unitate la conferinta de presa comuna cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden. Liderul de la Kiev s-a declarat bucuros ca a primit invitatia de a veni la Washington, pentru a-i transmite presedintelui Biden ceea ce tara sa a realizat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri concetatenilor sai ca Ucraina va invinge Rusia si va obtine o pace corecta, „in pofida tuturor vicisitudinilor”, in conditiile in care viitorul ajutorului militar si financiar vital din partea SUA este in suspans, relateaza Reuters, potrivit…

- Sidonia Susanu, medicul care i-a replantat mainile Alexiei, a fost decorata de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar” in grad de „Cavaler”, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. 20 de ore a durat operația care a avut loc in decembrie 2022.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, marti seara, multumiri partenerilor externi pentru implicarea in prinderea lui Catalin Chereches, informeaza News.ro."Felicit si multumesc politistilor si partenerilor institutionali interni si externi, romani si germani, care au cooperat direct si…