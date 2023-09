Demi Lovato a lansat albumul “REVAMPED”

Stiri pe aceeasi tema

- Editors se alatura lineup-ului festivalului Summer in the City, aducand un val de energie, muzica brit-pop-rock și indie zilei de 19 august. Cunoscuta pentru sunetul intens și unic, trupa britanica revine in țara cu noul lor single „Heart Attack”, lansat in premiera anul acesta.

- Calum Scott va canta la festivalul Summer in the City din Piata Constitutiei pe 19 august. Line-up-ul evenimentului inseamna anul acesta: Robbie Williams, Calum Scott, Jason Derulo, The Editors, Abby Roberts, Nicole Cherry si alti artisti din Romania, potrivit news.ro.Albumul de debut al lui Calum…

- VIDEO: Spectacol de jonglerii cu foc, in incheierea Zilelor Medievale ale Balgradului 2023 de la Alba Iulia Zilele Medievale ale Balgradului, ediția 2023, se incheie duminica seara la Alba Iulia cu un spectacol de jonglerii cu foc susținut de trupa SiriuS din Bistrița, in zona Porții a IV-a a Cetații.…

- Joi, 13 iulie, de la ora 20.00, pe tramvaiul platforma din Piața Unirii va avea loc piesa de teatru “Sigur nu Godot” dupa Matei Vișniec. Spectacolul, montat dupa „Ultimul Godot” al lui Matei Vișniec, este prezentat ca o dezbatere intre dramaturg și personaj despre soarta teatrului și condiția actorului,…

- O viața dedicata frumosului, muzicii populare, familiei și oamenilor din firma sa și din preajma sa. Așa s-ar putea sintetiza activitatea Mariei Cornea. Nascuta și crescuta in satul Mitocu-Balan, Cracaoani, ea spune ca nu avea cum sa nu indrageasca muzica populara, care se impletește foarte frumos cu…

- Un spectacol inedit va avea loc sambata, 24 iunie, la Centrul Cultural FABER din cartierul Fabric. Prezentat in premiera in luna aprilie la București, New York și New Jersey și creat de coregraful Cosmin Manolescu, spectacolul „Cancer, Coregrafiat” prezinta durerea și viziunile unui personaj masculin,…