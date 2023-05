Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea de aparate auditive ar putea contribui la reducerea riscului de demența, potrivit unui studiu de amploare care a durat un deceniu și care sugereaza ca tratarea din timp a problemelor cu auzul ar putea contribui la reducerea ponderii globale a acestei boli, scrie The Guardian.Demența este una…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc fara autorizatie. Barbatul ar fi organizat jocuri de poker la locuinta sa din Sectorul 1 al Capitalei, dar si la o proprietate din judetul Ilfov,…

- ”In zilele de 15 si 16 martie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate…

- Polițiștii au arestat un barbat care deținea un radio pirat și emitea programe de muzica. Mai mult, acesta intra in legatura cu ascultatorii. Direcția Generala de Poliție a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 4, sub coordonarea Parchetului de…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale au dispus masura reținerii unui tanar, in varsta de 25 de ani urmata de introducerea sa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Brașov, pentru o perioada de 24 de ore, acesta fiind cercetat…

- Politistii din Filiasi au fost sesizati, azi noapte, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe D.N. 6, in comuna Bradesti. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca, un barbat din comuna Vulpeni, judetul Olt, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DN 6, in comuna Bradesti,…