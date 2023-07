Delicatețea și puterea se întâlnesc în noul single al KERRIEI – DUMB KERRIA, artista și songwriter in continua expansiune, lanseaza noul sau single “Dumb”, single care continua seria lansarilor fresh venite din partea artistei. “Dumb” este piesa ce combina latura jucaușa a artistei, alaturi de vocea sa puternica, o linie de bass ce iți va atrage atenția și o chitara senzuala. ,,Ador faptul ca femeile sunt blande și delicate, dar puternice, in același timp. Aceasta melodie subliniaza acest lucru și sper sa va faca sa va dați seama ce valoare aveți și sa nu lasați pe nimeni sa spuna altceva. dispune de aceasta atitudine jucaușa și obraznica, care pare copilareasca,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

