- Cantareața a fost nașa de botez pentru micuța surorii sale, Oana. Iata detaliile evenimentului. Petrecere mare in familia Deliei. Oana, sora artistei, și-a botezat fetița in varsta de 5 luni, Jessica. Slujba a avut loc ieri la orele pranzului la Biserica Nașterii Maicii Domnului, situata in zona Dorobanți.…

- Fetița Oanei Matache, Jessica, a fost creștinata duminica, 15 aprilie, la o biserica din Dorobanți din Capitala. Atat parinții, cat și nașii, Delia și Razvan, au fost emoționați in cea mai importanta zi din viața lor, bucurandu-se din plin de eveniment, dar și de invitații care i-au fost alaturi. Daca…

- Oana Roman și Marius Elisei au fost printre primii invitați care au ajuns la petrecerea de dupa botezul fetiței Gabriela Cristea. Evenimentul a avut loc sambata (14 aprilie), la un local din Capitala. Cei doi soți s-au asortat din cap pana-n picioare! La botezul fetiței Gabrielei Cristea, Oana Roman…

