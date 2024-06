Tulcea: dosar penal pentru mituirea alegătorilor. Poliția nu spune cine cumpăra voturi Politistii din comuna Baia, județul Tulcea, au deschis un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de corupere a alegatorilor. Ei au fost sesizati ca unul dintre candidatii la functia de primar al localitatii ar fi dat mita pentru ca sa fie votat. Conform PSD Tulcea, ar fi vorba de candidata PNL […] The post Tulcea: dosar penal pentru mituirea alegatorilor. Poliția nu spune cine cumpara voturi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

