Stiri pe aceeasi tema

- Alerta alimentara in Romania. ANSVSA a luat masuri rapide, dupa ce a identificat un potențial pericol in sortimentul de carne tocata Auchan Carne de vita de 500 grame, lotul 4899, cu data de expirare 06.06.2024. Conform informațiilor provenite din surse, acest produs a fost retras din magazine, iar…

- Un primar din Romania știe cum sa caștige alegerile și anul acesta. Edilul are deja o strategie bine conturata, e motiv ca ii cunoaște foarte bine pe locuitori și știe cum sa ii atraga de partea lui. Ce marturisiri halucinante face candidatul la scaunul primariei despre oamenii din comuna pe care o…

- Romania a inregistrat o schimbare majora in structura sa militara odata cu numirea general-maiorului Leonard-Gabriel Baraboi in funcția de șef al Statului Major al Forțelor Aeriene. Ceremonia de investire, desfașurata pe 27 mai 2024, a marcat un moment semnificativ pentru Forțele Aeriene Romane, subliniind…

- Suntem intr-un moment tensionat al relațiilor dintre Romania și Rusia. Premierul Marcel Ciolacu nu a ezitat sa-și exprime convingerile ferm și clar, chiar și in fața criticilor venite din partea Kremlinului. Declarațiile sale privind identitatea naționala și lingvistica din Republica Moldova au generat…

- Ordonanța de urgența nr. 41/2022 a introdus in Romania sistemul RO e-Transport, menit sa monitorizeze transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat. Deși scopul inițiativei este combaterea fraudei și evaziunii fiscale, anumite aspecte ale ordonanței au generat controverse, in special legate de proporționalitatea…

- Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536),…

- Marcel Ciolacu a declarat ca in recentele momente de rascruce pentru Statul Israel, Romania nu a incetat sa fie alaturi de poporul israelian. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat intr-un mesaj video prezentat la ședința solemna a Parlamentului dedicata Zilei Solidaritații și Prieteniei dintre Romania…

- Un scandal de proporții a izbucnit in urma dezvaluirii Puterea.ro prin care sesizam faptul ca Lacul Amara, unul dintre cele mai prețioase ecosisteme din Romania, a fost implicat intr-un lanț de evenimente dubioase și tranzacții financiare opace. Potrivit informațiilor dezvaluite, Lacul Amara a cazut…