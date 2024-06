Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) a invins-o pe Jasmine Paolini (28 de ani, 15 WTA) cu 6-2, 6-1 și a cucerit al patrulea trofeu la Paris, al cincilea de Mare Șlem din cariera. Iga Swiatek și-a extins dominație pe zgura pariziana, dupa un ultim act in care Jasmine Paoline, aflata la prima finala in turneele…

- Ultimul act in turneul feminin de la Roland Garros le va aduce fața in fața, sambata, 8 iunie, pe lidera mondiala Iga Swiatek și pe revelația Jasmine Paolini, o jucatoare care a intrecut toate calculele hartiei pentru prima finala majora din cariera. O finala puțin așteptata inaintea debutului competiției…

- Italianca Jasmine Paolini (28 de ani, 15 WTA) și rusoaica Mirra Andreeva (17 ani, 38 WTA) se intalnesc in a doua semifinala de la Roland Garros. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 1. In finala s-a calificat deja Iga Swiatek. Jucatoarea din Polonia a invins-o astazi pe Coco Gauff,…

- Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, s-a calificat surprinzator in semifinale la Roland Garros. Tanara rusoaica a invins-o pe bielorusa Aryna Sabalenka, numarul 2 mondial, in trei seturi, scor 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, a obtinut prima sa calificare in semifinalele unui turneu…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini, numarul 15 mondial, a obtinut miercuri o calificare surprinzatoare in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o pe kazaha Elena Ribakina, locul 4 mondial, in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-4. Jasmine Paolini, care s-a impus dupa doua…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros la capatul unui meci dificil impotriva argentinianului Francisco Cerundolo. Sarbul s-a impus luni seara in cinci seturi, scor 6-1, 5-7, 6-3, 7-5, 6-3, dupa 4 ore si 39 de minute de joc. Dupa victoria in cinci…

- Tripla campioana la Roland Garros, Iga Swiatek, 23 de ani, numarul 1 mondial, a marturisit ca nu urmarește meciurile de tenis și nici nu se pricepe sa-și analizeze adversarele. Se indreapta spre un nou titlu in turneul de Grand Slam de la Paris, recomandata de traseul de pana acum, inclusiv victoria-blitz,…

- Incarcata pana la refuz cu povara presiunii de a fi mare favorita, Iga Swiatek a fost la un singur punct distanța de eliminarea de la Roland Garros, dupa un meci care ar putea reprezenta renașterea niponei Naomi Osaka (26 de ani) din punct de vedere sportiv.