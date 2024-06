Un numar impresionant de deținuți au ales sa voteze. Potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), aproape 85% dintre deținuții care executa pedepsele in penitenciarele din Romania au solicitat urna mobila pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare. Urna speciala poate fi solicitata de cetațenii cu drept de vot care nu sunt transportabili și […] The post Cați deținuți vor sa voteze duminica? Vip-urile care executa pedepse in penitenciare la locale și europarlamentare 2024 appeared first on Puterea.ro .