Delia s-a speriat când s-a uitat la imaginile cu ea cântând la Untold: Îmi plenseau venele în cap! Delia a facut show la Untold, insa a dezaluit mai apoi ca a trecut prin clipe pline de suspans in timpul marelui festival. Temperaturile caniculare i-au dat mari batai de cap artistei care se menține in forma maxima, facand sport cat de des poate. Delia a marturisit ca dupa ce a vazut pozele cu ea pe scena s-a speriat. ”Cam așa trebuia sa ma imbrac eu la Untlod la 30 și ceva de grade, sa fiu ok cu temperatura, sa nu leșin. Cum puteam sa ma duc așa? Ținuta de scena de diva, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu exista! Nicio ținuta! Nu e nimic confortabil. Nu are cum. Bine… Nici… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Delia a susținut vineri, 4 august, un concert pe scena principala de la Untold 2023. Imbracata intr-un costum excentric, din latex negru, cantareața a avut probleme din cauza caldurii, a fost chiar la un pas de leșin. Ieri, pe Instagram, Delia s-a filmat in lift, aratandu-și ținuta lejera, de vara.…

- Delia a urcat pe scena de la Untold 2023 și a facut un show incredibil, insa dupa concert artista a marturisit ca ținuta din latex i-a creat mari dificultați, in contextul efortului și al caniculei.

