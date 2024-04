Delgaz Grid: Circa 400 de cazuri de potențial consum fraudulos identificate în primul trimestru din 2024. Improvizațiile fac victime! Prejudiciul este estimat la peste 2,7 milioane de lei. Anul trecut au fost inregistrate cu aproape 40% mai multe cazuri de consum fraudulos fața de anul 2022. Improvizațiile cu scop de a sustrage energie pot afecta atat siguranța consumatorilor și a bunurilor acestora, cat și calitatea serviciului de distribuție. Un barbat din județul Bacau a mers in vizita acasa la un prieten, iar acolo, din greșeala, a atins niște fire electrice. Neatenția i-a fost fatala. A murit, pe loc, electrocutat. Și asta din cauza ca prietenul lui a improvizat o „instalație” din fire neizolate, racordata ilegal la rețeaua… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

