- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski lanseaza cel mai fervent apel al sau de pana acum pentru discuții de incetare a focului cu Vladimir Putin, noteaza CNN. Zelensky i-a spus duminica lui Fareed Zakaria de la CNN ca este gata sa vorbeasca cu Putin in orice moment. Oferta sa a venit la mai bine…

- Razboi in Ucraina. Bombardamente rusești in Kiev, chiar in timpul negocierilor de pace. In Mariupol ar fi murit 2.500 de civili. Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost…

- Razboi in Ucraina: Atacurile continua. Primarul din Melitopol a fost capturat. Zelenski, apel dramatic la mamele soldaților ruși Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 17-a zi. Capitala Kiev este țintita de bombardamente razlețe ale unitaților ruse de artilerie, in timp ce lupte grele s-au dat vineri…

- Ofensiva Rusiei in Ucraina a continuat marti, dar intr-un ritm semnificativ mai lent, iar un al doilea comandant rus de rang inalt a fost ucis, au declarat armata si serviciile de informatii ucrainene, in timp ce locuitorii speriati au fugit din orasele bombardate. In orasul Irpin, situat la marginea…

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- Intr-un discurs transmis luni noaptea tarziu, Volodimir Zelenski a anunțat ca in cele cinci zile de cand a inceput asaltul rușilor au avut loc 56 de lovituri cu rachete, iar 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina.„Bombardarea brutala a Harkovului cu rachete de artilerie este in mod clar…

- UPDATE 13.00 Gigantul Gazprom a anunțat ca livrarile de gaze naturale catre Europa, prin Ucraina, se desfașoara conform graficelor stabilite.UPDATE 12:20 Kremlinul a anunțat ca "este in continuare deschis negocierilor", pe teritoriul Belarusului și așteapta un raspuns din partea oficialilor ucraineni…

- „Occidentul ar trebui sa știe ca, dupa Ucraina, vor urma statele baltice. Noi suntem doar inceputul!”, a a avertizat Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, intr-un interviu acordat ediției duminicale a ziarului german Bild . „Vladimir Putin urmarește…