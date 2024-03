Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, le transmite liderilor PSD și PNL ca, la acest moment, este „singura lor opțiune” pentru Primaria Capitalei, indiferent daca vor merge pe un candidat comun sau candidați separați. Piedone a declarat intr-o intervenție la un post tv ca vrea sa intareasca…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Doina Federovici, a semnat, joi, contractul pentru achizitia a 26 de microbuze scolare electrice in baza unei finantari obtinute prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat institutia. Mijloacele destinate transportului elevilor…

- In perioada 11-14 februarie 2024, a avut loc sesiunea ordinara a Adunarii Generale a ACoR (Asociația Comunelor din Romania). Pe agenda evenimentului au fost dezbateri cu privire la soarta satului romanesc, sub titlul „Șezatoarea satului in capitala statului”. In cadrul acestei dezbateri au susținut…

- Primarul general, Nicusor Dan, a vorbit si de o problema de gestionare, legata de vizele de flotant ale unor locuitori ai Capitalei. „Vreau sa atrag din nou atentia asupra faptului ca, daca alegerile vor fi devansate, multi oameni care locuiesc in Bucuresti, dar stiau ca trebuie sa isi faca viza de…

- La inceputul acestui an, parcul auto național insuma 8.106.570 de autoturisme. Dintre acestea, 3.711.262 sunt echipate cu motoare pe benzina, 4.099.355 sunt diesel, 183.955 sunt hibride și doar 39.271 sunt pur electrice. Cele mai multe mașini cu zero emisii sunt inmatriculate in București, anume 15.618…

- Trei camioane urmau sa fie prezente luni, la protestul din Piața Constituției din București, insa avocatul Mircea Bogdan Petre, cel care a depus solicitarea de protest, a declarat pentru Libertatea ca doar el si masina personala se afla in fata Palatului Parlamentului."Doar eu si masina mea personala…

- Este vorba despre Gresia, sat care aparține de Starchiojd, alaturi de alte cinci așezari rurale, relateaza presa locala . Insa la Gresia nu mai locuiește nimeni. Totul a amuțit in urma cu doi ani, atunci cand ultima batrana ramasa a murit.Locul, de o frumusețe aproape ireala, a ramas pustiu. Doar doua…

- Nicusor Dan a fost intrebat, marti seara, la B 1 TV, despre autobuzul STB care a luat foc in mers. ”Trebuie sa intelegem ce s-a intamplat acolo ca sa nu punem in pericol oamenii. Totusi, nu ar trebui, in opinia mea, sa ne impacientam. Sunt autobuze care circula in Bucuresti deja de mai bine de trei…