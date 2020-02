Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Ialomita au efectuat 7 perchezitii domiciliare, 3 pe raza judetelului Ialomita si 4 pe raza judetului Prahova, in cauza efectuandu se cercetari in cadrul unui dosar penal privind savarsirea…

- A fost restricționat temporar importul de carne de pasari și de oua din regiunea Vinnița, Ucraina, unde a izbucnit un focar de gripa aviara. Autoritațile doresc sa impiedice raspandirea virusului pe teritoriul Republicii Moldova.

- Peste o tona de produse alimentare neconforme (1289,9 kg) au fost retrase din comert la Balti. Asta dupa ce Inspectorii Directiei Municipale pentru Siguranta Alimentelor au efectuat controale inopinate in magazinele alimentare, unitațile de alimentație publica si piețele

- Ziarul Unirea A furat produse alimentare și cosmetice de peste 800 de lei: Femeie din Blaj, cu antecedente penale, reținuta de polițiști Polițiștii din Blaj au reținut-o pe o femeie care este cercetata pentru furt din magazin. Aceasta nu este la prima fapta de acest fel. Va fi prezentata in fața magistraților,…

- Judetul Tulcea are 20 de produse traditionale atestate la nivel national si un singur produs cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) la nivel european, Scrumbia afumata de Dunare, iar alte trei produse ar putea primi in curand protectie la nivel european - Salata de icre de stiuca, Salata traditionala…

- La sfarșitul acestei saptamani, locuitorii comunei Baia de Fier și nu numai se vor putea bucura de un targ de meșteșuguri și produse tradiționale. Deschiderea va avea loc vineri, 6 decembrie de Sfantul Nicolae, la ora 11.00, la Caminul Cultural din Baia de Fier. Prin acest targ se dorește…

- Targul de produse traditionale organizat la Ministerul Agriculturii este un exemplu de "lant scurt", un concept larg raspandit in Europa, dar mult mai putin in Romania, unde producatorul se intalneste direct cu consumatorul, fara intermediar, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Pentru primele opt luni ale acestui an, Romania a inregistrat un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroal-imentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, rezulta din datele Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…