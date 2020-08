Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates, care a finantat dezvoltarea unui vaccin, este optimist in ceea ce priveste tratamentul pentru Covid-19. Miliardarul crede ca pandemia va fi sub control la sfarsitul lui 2021 pentru tarile dezvoltate si in 2022 pentru tarile in curs de dezvoltare.Bill Gates este optimist in ceea…

- O fosta concurenta a emisiunii „Chefi la cuțite” a decis sa iși uneasca destinul cu cel al iubitului sau, deși nunta era pregatita pentru aceasta toamna. Cum a aratat evenimentul emoționant in timpul epidemiei de coronavirus?

- A fost anunțul președintelui Klaus Iohannis, insa acum a devenit o lege care e contestata la CCR chiar de PNL. Vorbim de acordarea de stimulente financiare medicilor din linia 1, in timpul epidemiei de coronavirus.Personalul din serviciile de ambulanta este pregatit sa reactioneze prin actiuni…

- In timp ce industria HoReCa este pe punctul de a intra in faliment, singurul restaurant deschis in vreme de stare de alerta este cel pentru angajații Serviciului de Informații Externe. Este vorba despre restaurantul Hotelului„ ARAD” din Neptun – Olimp, care ar trebui sa fie discretul hotel al Serviciului…

- Ioan Becali vorbește de cateva luni ca un agent cu drepturi depline, in ciuda faptului ca sentința din 2014, din ”Dosarul transferurilor”, i-a interzis sa negocieze pentru transferuri pana in 2022. Ioan Becali și-a regenerat afacerea, chiar daca nu mai are dreptul sa lucreze in mod oficial ca intermediar…

- Mihaela Stanciu e istorie pentru Daniel Pancu! Fostul fotbalist de la Rapid a trecut peste desparțirea de blondina pentru... o alta blondina! Celebrul sportiv este indragostit pana peste cap de Andra Teodorescu, dovada fiind faptul ca e in stare de orice pentru fericirea acesteia, inclusiv sa incalce…

- Fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi a caștigat un nou proces - al treilea - cu Inspecția Judiciara, care o acuza ca nu ar fi respectat confidentialitatea lucrarilor si a inserat intr-un comunicat de presa pasaje din discutii care vizau dosarul familiei Cosma, acestea fiind probe in acea cauza. Instanța…

- Odata cu postarea pe www.liga2.prosport.ro a unui text și a unor fotografii provenind de la postul de televiziune Telekomsport, instantanee care ar dovedi ca fotbaliștii de la divizionara secunda Rapid București ar fi incalcat legea din pandemie, trecand la antrenamente colective inca din starea de…