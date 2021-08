Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit rating-ul „excepțional” pentru recolta agricola din 2021. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, fermierii romani au obținut producții record la grau, orz și rapița. Recolte foarte bune vor fi și la toamna la porumb și floarea soarelui. Rating-ul „excepțional”…

- Rating-ul „exceptional” pentru recolta agricola din anul 2021 acordat Romaniei de catre GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative) este confirmat de rezultatele obtinute de catre fermierii romani, au transmis, miercuri, reprezentantii Ministerului Agriculturii si…

- Modul in care trec mereu sub radar rezultatele mediocre ale ministrului Agriculturii, Adrian Oros, arata ca prezența sa decorativa in fruntea instituției are alte explicații decat cele legate de interesul național.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu solicita Guvernului Romaniei sa prezinte strategia pe care o are in cheltuirea banilor UE oferiți in urma pandemiei Covid-19. „Comisia Europeana a acordat primele prefinanțari din planurile de redresare mai multor state europene: 2,2 miliarde de euro pentru…

- Asociația Forța Fermierilor susține ca este nevoie de un nou ministru al Agriculturii deoarece fermierii nu mai au incredere in actualul ministru. Solicitarea este adresata premierului Florin Cițu și președintelui PNL Ludovic Orban. Asociația Forța Fermierilor considera ca prioritatea acestui…

- ​Fermierii care vor dori fonduri europene începând cu anul 2023, inclusiv în România, vor trebui sa îndeplineasca o serie întreaga de condiții suplimentare, cum sunt cele legate de condițiile munca și de protecție a mediului înconjurator, potrivit noii Politici…

- ​Fermierii români vor putea obține noi fonduri europene, cu valori maximale de câte 350.000 de euro - 1,5 milioane de euro pe proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru irigații și energie, amenajari, softuri specifice și altele, printr-o linie de finanțare care urmeaza…

- Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta va beneficia de sprijinul deplin al Guvernului, va produce valoare adaugata reala, benefica pentru Romania si pentru partenerii NATO si UE, a declarat, luni, premierul Florin Citu. "O institutie constituita in subordinea Ministerului de Externe,…