Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta, marti, ca a publicat noi liste cu dosare aprobate pe site-ul in urma sedintei comitetului de Avizare din 30 aprilie. In cadrul “Programului Rabla Plus” au fost publicate noi liste care contin 269 de dosare aprobate pentru 1.775 ecotichete, in valoare de 45.286.000…

- ”Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie si procesare! Romania are nevoie de investitii in procesarea materiei prime pe care o obtin fermierii nostri! Numai asa vom creste valoarea produselor romanesti si vom echilibra balanta comerciala. Am prezentat potentialul…

- „Eu nu cred acest lucru, ca fermierii fac asa ceva, in primul rand. In al doilea rand, ANSVSA (Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – n.r.), care nu este in subordinea Ministerului Agriculturii, face verificari si bineinteles ca se va iesi cu un raport pe acest lucru.…

- ”In urma anuntului din data de 24.07.2023, PPC SA anunta ca a finalizat, prin intermediul subsidiarei sale PPC Renewables SA si dupa indeplinirea unor conditii prealabile obisnuite pentru astfel de tranzactii prevazute in acordul semnat anterior, achizitia de la subsidiarele europene ale Grupului Lukoil,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca in scurt timp va fi lansat programul ”Un tractor pe ferma”, care se va adresa agricultorilor care lucreaza suprafețe de pana la 400 hectare și care n-au mai accesat fonduri europene. Programul „Un tractor pe ferma” va fi finanțat din fondurile necheltuite…

- Urmeaza perioada carnii de miel. Chiar daca mai este mai bine de o luna pana la Paște, fermierii din Romania se pregatesc deja pentru vanzarile de carne de miel. Ministrul Agriculturii , Florin Barbu, estimeaza ca acest produs alimentar se va vinde in piețe cu un „preț decent”. „Nu pot sa dau un pret…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cat va costa kilogramul de carne de miel in apropierea Pastelui. ”Nu pot sa dau un pret estimat, pentru ca vreau sa fie o piata corecta a vanzarii carnii de miel in perioada sarbatorilor…

- Reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta au facut, in luna februarie, mai multe actiuni de control, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in magazinele administrate de persoane cu cetatenie chineza si care comercializeaza…