Definiția PNL-ului în viziunea lui CTP: „Partid atârnator de PSD” Cristian Tudor Popescu defineste PNL-ul drept „partid atarnator de PSD” intr-un articol publicat in Republica. El se asteapta ca PNL sa aiba soarta PNTCD. „Cu pretul unei considerabile solicitari a creierului gros si a celui subtire, Iohannis si Citu au reusit sa trimita PNL, din pozitia de principal partid la guvernare, sa zgreptene acum la poarta PSD. Ceea ce reprezinta conditia fireasca si neschimbatoare a liberalilor post `89: partid atarnator de PSD”, a scris CTP in Republica . CTP aduce aminte cum PNL a gravitat mai tot timpul in ultimii 30 de ani in jurul PSD. „Privind istoria politica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

