Stiri pe aceeasi tema

- Hafize Gaye Erkan – care a lucrat la First Republic Bank si Goldman Sachs – este sustinatoarea unei intoarceri la ortodoxia financiara, de exmplu printr-o crestere a dobanzilor in lupta impotriva inflatiei. Meet Hafize Gaye Erkan, the first Turkish woman to lead the country’s Central Bank as its governor…

- Dupa alegerile prezidențiale din Turcia, in funcția de ministru al finanțelor a fost numit economistul Mehmet Șimsek și acesta anunța revenirea la o politica economica „raționala” dupa ani de zile, conform Financial Times.Nu este prima data cand Simsek conduce Ministerul de Finante al Turciei. El…

- Presedintele turc Recep Erdogan a prezentat sambata seara un guvern aproape complet innoit, inclusiv in privinta portofoliului Afacerilor Externe si al Apararii, dar si cu un expert la Economie.

- Dupa o lupta stransa cu rivalul sau politic, Kemal Kilicdaroglu, Recep Tayyip Erdogan, a fost declarat invingator de catre comisia electorala cu 52, 14% din voturi, fața de 47,86% pentru concurența. Președintele turc a fost reales dupa al doilea tur al scrutinului prezidențial, potrivit Inaltului comitat…

- Inainte de cel de-a doilea tur de alegeri, reporterii Libertatea au vorbit cu mai mulți turci stabiliți in București, despre ce anume i-a convins la fiecare dintre cei doi candidați la președinția Turciei. Hagi Ahmed este patronul unui magazin cu specific turcesc din cartierul bucureștean Pantelimon.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a felicitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pentru victoria sa „zdrobitoare” in primul tur al alegerilor prezidentiale, urandu-i succes pentru turul al doilea din 28 mai, transmite EFE. „Tocmai l-am sunat pe presedintele Erdogan, pentru a-l felicita…

- Noul președinte al Turciei va fi ales in al doilea tur de scrutin. La o zi dupa un prim tur de scrutin extrem de disputat, Turcia se indreapta luni, pentru prima data in istorie, spre un al doilea tur al alegerilor. Acesta va avea loc pe 28 mai. Se vor confrunta presedintele Recep Tayyip Erdogan si…

- Potrivit Reuters, blocat in umbra lui Recep Tayyip Erdogan de-a lungul intregii sale cariere, liderul opozitiei Kemal Kilicdaroglu crede ca a venit timpul sa puna Turcia pe un nou drum si sa anuleze o mare parte din mostenirea celui care domina politica turca de aproape doua decenii. O alianta formata…