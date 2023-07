Deficitul comercial al României este în scădere – TradeVille Deficitul Comercial Al Romaniei In Scadere Dupa Primele 5 Luni Din 2023 Deficitul comercial al Romaniei a scazut, in primele 5 luni din 2023, cu 13.4% fata de aceeași perioada din 2022, pana la 11.05 mld. EUR. Astfel, in termeni valorici, exporturile s-au majorat cu 7.5%, in timp ce importurile au avut o creștere mai mica, de doar 2.1%. Printre cele mai mari creșteri inregistrate la exporturi se numara bauturile (+48% vs. 5L 2022) si combustibilii fosili (+21.3%), in timp ce scaderi au fost marcate la ulei, (-39.6%). In cazul importurilor, cele mai semnificative creșteri s-au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

