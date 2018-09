Deficitul balanței comerciale a crescut cu 11%, la peste 7,5 miliarde euro, la șapte luni Deficitul balantei comerciale a crescut cu 11,2% (766,5 milioane euro), in primele șapte luni ale acestui an fața de aceeași perioada a anului trecut, ajungand la 7,577 miliarde de euro, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), potrivit Mediafax. In aceeași perioada, exporturile FOB (pretul la frontiera tarii exportatoare) au insumat 39,878 miliarde de euro, o creștere de 10,4%, iar importurile CIF (pretul la frontiera tarii importatoare, CIF - Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) au insumat 47,455 miliarde de euro, o creștere de 10,5%, se detaliaza intr-un comunicat de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

