Deficitul balanței comerciale din România a crescut Deficitul balanței comerciale In primele patru luni ale anului, exporturile Romaniei au insumat 31,288 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 40,609 miliarde de euro. In primele patru luni ale anului, exporturile au crescut cu 0,8%, iar importurile au crescut cu 1,7%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in primele patru luni a fost de 9,320 de miliarde euro, mai mare cu 440,1 milioane euro (+5,0%) decat cel inregistrat anul trecut. In perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2024, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

