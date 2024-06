Un moment amuzant și stanjenitor a avut loc in timpul unei ședințe online a consiliului local din Rio de Janeiro, cand Cesar Maia, fostul primar al orașului și actual consilier, a fost surprins intr-o poziție compromițatoare pe toaleta. Incidentul, petrecut pe 5 iunie, a fost transmis in direct colegilor sai de consiliu, care au ramas […] The post Un fost primar intra in direct, de pe WC, la ședința de consiliu local appeared first on Puterea.ro .