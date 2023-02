Stiri pe aceeasi tema

- In pofida razboiului din Ucraina si a unei recolte de 2-3 ori mai mici a principalelor culturi agricole, Republica Moldova a reusit anul trecut sa exporte circa 2,2 milioane tone de cereale si oleaginoase in valoare de peste 16 miliarde de lei moldovenești (4 miliarde de lei romanești). Fii…

- In diaspora traiesc in jur de 5,7 milioane de romani, conform datelor autoritaților. Din 2007, de cand suntem membri in UE, ei au trimis in țara 67,8 miliarde de euro, mai mulți bani decat soldul fluxurilor financiare dintre Romania și UE, din 2007 și pana azi, adica de 54,5 miliarde de euro. Totalul…

- Economia Romaniei ar urma sa depaseasca, in acest an, economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, conform unei analize Reuters, transmite Economedia. Fondul…

- Romania a reusit in 2022 o absorbtie a fondurilor europene de 11,3 miliarde de euro, a declarat in prima ședința de guvern din acest an premierul Nicolae Ciuca. Potrivit lui, este cel mai mare nivel atins de cand tara noastra are acces la aceste finantari.

- Anuntul a fost facut miercuri de premierul Nicolae Ciua, la la inceputul sedintei de Guvern. Potrivit acestuia, la finele lunii sau in luna februarie este asteptata plata banilor, informeaza News.ro . Nicolae Ciuca a anuntat ca a fost trimisa cea de-a doua cerere de plata din PNRR si e posibil ca pana…

- Guvernul nationalist de la Budapesta blocheaza decizii importante la nivelul UE, dupa ce Comisia Europeana a recomandat suspendarea a miliarde de euro din fondurile europene cuvenite Ungariei. La inceputul acestei saptamani, de exemplu, ministrii de finante din UE nu au reusit sa ajunga la o decizie…