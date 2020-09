Stiri pe aceeasi tema

- Romania a investit in proiecte de infrastructura 22 de miliarde de lei in primele opt luni ale anului, ceea ce reprezinta un record absolut pentru ultimii 10 ani, a declarat, miercuri, Sebastian Burduja, secretar de stat in Ministerul Finantelor, la o conferinta de profil. "Aceasta criza ne-a pus in…

- Vestea ca Traian Basescu va candida din nou pentru funcția de primar general al Capitalei a creat multa valva printre politicieni, dar și printre alegatori. Fostul președinte și primar al Capitalei este una dintre cele mai apreciate figuri politice din Romania, motiv de teama pentru contracandidații…

- Majorarea punctului de pensie cu 40% ar duce la o crestere a deficitului bugetar in 2021 la peste 11% din PIB, fiind posibil un risc sistemic mare prin agravarea starii bugetului public, potrivit raportului de analiza a convergentei "Romania - Zona Euro, Monitor", publicat pe site-ul Bancii Nationale…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca deficitul bugetar din primele șase luni este unul „ingrijorator”, care indeamna la foarte multa prudența in ceea ce privește orice creștere a cheltuielilor. „Deficitul bugetar nu trebuie comparat cu deficitul bugetar din alți ani. Nu numai Romania, ci…

- Filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si-a exprimat vineri ingrijorarea fata de accelerarea covid-19 in anumite tari din Europa si indeamna la o pastrare a reactiei si la o ridicare a restrictiilor ”cu atentie”, eventual la reimpunerea acestora in caz de nevoie, relateaza AFP.OMS…

- Comisia Europeana a lansat noile predicții economice pentru țarile membre, iar in ceea ce privește Romania se preconizeaza o contracție de 6% din PIB și o creștere de 4% in 2021. Predicția Comisiei este mai optimista decat cea a Guvernului Romaniei, care estima un deficit de 6,7% din PIB.Citește…

- Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. ‘Economia globala trece astazi printr-o criza nemaiintalnita in care a trebuit…

- Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Vezi și: Taberele din PSD: Cine se aliniaza in spatele lui Eugen Teodorovici"Economia…