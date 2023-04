Deficiențe majore la Parchetul Slobozia: Procurorii nu-și îndeplinesc responsabilitățile, constată Inspecția Judiciară La finalul anului 2022, Inspecția Judiciara a desfașurat un control amanunțit la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia. In urma acestui control, inspectorii judiciari au depistat mai multe nereguli care ar fi afectat modul de desfașurare a activitații de cercetare penala in aceasta unitate de parchet. Printre cele mai grave nereguli s-au numarat intarzierile nejustificate in soluționarea dosarelor, procedurile de supraveghere a organelor de poliție judiciara efectuate cu superficialitate și documentele redactate in mod sumar. Aceste descoperiri au determinat inspectorii judiciari sa solicite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

