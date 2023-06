Defecțiuni pe calea ferată Drobeta Turnu Severin-Prunișor: călătorii sunt transbordaţi cu maşini Calatorii sunt transbordați cu mijloace auto, dupa ce mai multe defecțiuni s-au produs pe calea ferata, in noaptea de vineri spre sambata, intre stațiile Drobeta Turnu-Severin și Prunișor. Potrivit CFR SA, inca din cursul nopții se asigura transbordare auto pe relatia Drobeta Turnu-SEverin - Prunișor, cu patru autocare și doua microbuze. CITESTE SI Nu e gluma: Un roman și-a uitat soția pe o autostrada din Germania 09:01 308 Salvamontistii au intervenit pentru ajutorarea unui turist ceh blocat in Rupere de nori in Mehedinți: pompierii au intervenit pentru evacuarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

