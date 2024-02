Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs va conduce partida Inter Milano - Atletico Madrid, care va avea loc, marti, de la ora 22.00, in mansa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, pe stadionul San Siro din Milano. Istvan Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, de al patrulea oficial…

- Erorile majore comise de Istvan Kovacs in Sepsi - Craiova 1-3 se inscriu pe o lista deloc subțire a meciurilor facute praf de „centralul” din Carei in ultimii doi ani. Deși e cel mai bine cotat arbitru roman, cu apariții frecvente in fazele finale din Champions League, nu puține au fost meciurile din…

- Naționala Romaniei U20 va disputa primele meciuri din 2024, cu Italia si Polonia, programate in luna martie in Elite League, pe stadionul „Eugen Popescu“ din Targoviste, informeaza FRF . Prima partida, cea cu Italia, se va disputa la 21 martie, de la ora 18:00. Cea de-a doua, cu Polonia, este programata…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA sa conduca al doilea sau meci in actualul sezon al Ligii Campionilor, dupa ce a fost si arbitrul confruntarii dintre Newcastle si PSG, in octombrie. Istvan Kovacs si brigada sa vor conduce duelul dintre Arsenal si Sevilla, de miercuri, 8 noiembrie,…

- Istvan Kovacs a acordat doua penalty-uri in primele 10 minute din AC Milan – Borussia Dortmund, meci din grupa F a UEFA Champions League. Romanul a starnit furie pe San Siro. Kovacs a fost desemnat la un meci cu mare miza in Liga Campionilor. Este ajutat de asistenții Vasile Marinescu si Ovidiu Artene.…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce partida dintre AC Milan și Borussia Dortmund, din grupa F a Champions League, care va avea loc marți, 28 noiembrie, de la ora 22:00. Istvan Kovacs va fi ajutat la cele doua linii de arbitrii-asistenți Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, al patrulea oficial fiind…

- Arbitrul roman Alina Pesu va conduce partida Brann (Norvegia) – Slavia Praga (Cehia) din grupa B a UEFA Women’s Champions League.Alina Pesu va fi ajutata de asistentii Daniela Constantinescu si Mihaela Tepusa, precum si de al patrulea oficial Cristina Trandafir, conform News.ro. Este al doilea…