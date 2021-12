Deeperlove vine cu un cadou la final de an: energie adunata in melodia Left Me Dry

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul care prevede compensarea, plafonarea si amanarea platii facturilor la electircitate și gaze va intra, miercuri, 27 octombrie, la vot final in Parlament. Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, se va pronunța asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Deputații nu se grabesc cu adoptarea legii care va permite compensarea facturilor la energie electrica și gaze naturale. Masurile de sprijin pentru romani, adoptate deja de senatori, ar fi trebuit sa intre azi la...

- Masurile care au ca scop protectia consumatorilor de energie, adoptate luni in Senat, sunt heirupiste, nu au fost fundamentate, iar cei care le vor plati in final vor fi tot consumatorii, prin taxe si impozite, a declarat, miercuri, Catalin Nita, director executiv al Federatiei Patronale Petrol si…

- Posibilitatea unui raspuns european coordonat la actuala crestere a tarifelor la energie va fi discutata chiar astazi de liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in Slovenia. Energia s-a scumpit exploziv in Europa pe masura ce economiile au ieșit din pandemie. S-a marit cererea tocmai atunci…

- Vom avea prețuri mari la energie electrica cel putin in urmatorii 4-5 ani, cat timp vom utiliza carbune pentru producerea de energie, a afirmat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. “Este politica UE de a face energia poluatoare sa fie scumpa, neatractiva economic. Deci, cat timp Romania…

- Senatul a adoptat, luni, in unanimitate, ca prima camera sesizata, OUG 84/2021 referitoare la debransarea/deconectarea clientilor rau-platnici la gaze naturale si energie electrica, amendand actul normativ prin exceptarea de la debransare a anumitor consumatori, in starea de alerta, anunța Agerpres.…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a fost de 32.458 milioane kWh, cu 7% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, in timp ce exportul de energie electrica al Romaniei a crescut cu 52,5%, la 4.413 milioane kWh, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS. Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%). Productia…