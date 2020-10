Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban nu și-a pierdut speranța ca Romania va ajunge pe o curba descendenta a pandemiei de COVID-19. In cursul serii de ieri, premierul a declarat ca Guvernul nu dorește adoptarea unor restricții mai dure pentru populație, cu atat mai mult, la carantinarea țarii. Cu toate acestea, trendul pe…

- Vladimir Putin a anuntat miercuri seara ca țara lui a obtinut al doilea vaccin anti-COVID, la doua luni distanța de omologarea, in Rusia, a primului ser. Asta deși vaccinul a fost testat pana acum doar pe o mana de oameni, iar testele vor continua pe un eșantion mai generos, de 40.000 de voluntari.…

- Experții germani au introdus aerisirea camerei in topul recomandarilor oficiale anti-coronavirus. Pana acum, aceasta masura era doar o recomandare, insa de saptamana trecuta face parte oficial dintre regulile sanitare principale pe care Germania le aplica pentru a limita raspandirea COVID-19. Germanii…

- Aerisirea camerelor se poate dovedi mai eficienta decat decontaminarea suprafețelor in lupta impotriva COVID-19, considera experții germani. Pana acum, aceasta masura era doar o recomandare, insa de saptamana trecuta face parte oficial dintre regulile sanitare principale pe care Germania le aplica…

- Guvernul spaniol a cerut autoritaților de la Madrid sa inaspreasca restricțiile privind Covid -19. Ministrul Sanatatii din Spania, Salvador Illa, susține ca restrictiile actuale nu sunt suficiente și a ca trebuie acționat cu fermitate pentru a putea controla pandemia.

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cauta voluntari pentru testarea vaccinului anti-COVID dezvoltat de ruși, scrie BBC. Guvernul venezuelean, care a primit milioane de dolari imprumut de la Rusia, a declarat ca ar fi dispus sa ia parte la studiile clinice.

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

- Cifre record in raportarile oficiale privind evoluția epidemiei de COVID-19 Noi cifre-record azi în raportarile oficiale privind evoluția epidemiei de COVID-19. Cele mai multe cazuri noi confirmate, aproape 1.000, duc bilanțul total la peste 39.000 de infectari. S-a înregistrat…