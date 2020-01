Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a avansat in noiembrie 2019, fata de aceeasi luna a anului anterior, ca serie bruta, cu 6,5%, ritm scazut fata de cel din luna precedenta, arata datele transmise marti de Institutul National…

- Lucrarile de constructii au crescut cu 24,4% in octombrie, pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, nivel mai scazut fata de cel din luna precedenta, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.In septembrie, fata de luna corespunzatoare…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in octombrie cu 11,5%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 13,6%, serie bruta, potrivit datelor publicate…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in luna octombrie cu 3,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm incetinit fata de luna precedenta, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).In septembrie, afacerile din industrie au crescut cu 5,2% fata…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, dar declinul a incetinit semnificativ in luna octombrie, cand s-au pierdut 2.780 de locuitori, fata de 7.478 in aceeasi luna a anului 2018, in conditiile in care natalitatea a crescut, iar mortalitatea a scazut, arata datele publicate, marti,…

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…

- Populația țarii noastre este intr-o continua micșorare, anunța cei de la Institutul National de Statistica. Vestea este una sumbra pentru poporul roman, pentru ca acest lucru aduce cu sine și alte modificari alarmante, ce ii poate afecta pe toți locuitorii țarii. Veste sumbra pentru poporul roman: Ce…