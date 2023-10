Stiri pe aceeasi tema

- Furia creste la Tel Aviv. Un protest a fost organizat sambata in fata Ministerului Apararii din Tel Aviv, initiat de un membru al familiei uneia dintre persoanele tinute ostatice de Hamas, caruia i s-au alaturat ulterior zeci de persoane, scrie Times of Israel. Monica Levy, supravietuitoare a atacului…

- In mijlocul razboiului din Israel apar povești de curaj și eroism remarcabil al unor persoane. In conflictul pornit in urma cu cateva zile in Orientul Mijlociu, gestul facut de o tanara in varsta de 25 de ani a captivat lumea. Femeia a dat dovada de curaj și a avut o rezistența extraordinara in fața…

- Razboiul pornit in Israel de militanții Hamas face tot mai multe victime. Un barbat in varsta de 22 de ani a fost ucis intr-un mod barbar, insa a reușit sa salveze viața a doua fete, in Israel, dupa ce i-ar fi infruntat pe militanții Hamas.

- Un parinte din Israel a vorbit despre momentul in care a aflat ca singura sa fiica a fost omorata de teroriștii Hamas. Conform declarațiilor sale, moartea copilei de doar opt ani a fost „o binecuvantare”, intrucat se temea ca a fost luata ostatica.

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.

- A doua zi de razboi in Israel. Forțele de Aparare de la Ierusalim vor sa-și concentreze atenția asupra preluarii controlului in Gaza. Numarul victimelor din ultimele 24 de ore a crescut semnificativ. O artista din Germania a fost rapita, ucisa și necinstita de teroriști. Atenție, imagini ce pot afecta…

- Antonio Sefer, mijlocașul transferat de Hapoel Beer Sheva de la Rapid, a marturisit pentru GSP.ro ca este puternic afectat de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, cu mii de rachete la primele ore ale dimineții.

- In luna august a acestui an, Marcel Șerbuc, calaul fetei in varsta de 12 ani, al carei cadavru a fost gasit in lada unei canapele dintr-un apartament din Berceni, a recunoscut ca el e cel care a ucis-o pe minora și mai apoi i-a ascuns trupul neinsuflețit! La cateva saptamani bune de la crima care a…