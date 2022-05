Ales, vineri, vicepreședinte al PNL, Virgil Guran și-a asigurat atenția – mai mult decat poate ca s-ar fi gandit- cu o „soluție” incredibila de a scapa de „problema” intrebarilor pe care unii primari i le adresau cu privire la proiecte. A spus-o chiar in discursul susținut in cadrul Consiliul Național al Partidului Național Liberal, organizat […] The post Declarații ULUITOARE! Cum „scapa” noul vice al PNL de intrebarile primarilor. „Dadeam drumul la lautari, la bautura și ii linișteam!” - VIDEO first appeared on Ziarul National .