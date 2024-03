Stiri pe aceeasi tema

- Filialele Timis si Valcea au fost printre cele care au votat impotriva alianței cu PSD pentru alegerile europarlamentare, la Consiliul Național al Partidului Național Liberal, care a avut loc astazi. Astfel, Alin Nica, presedintele PNL Timis, continua ofensiva impotriva conducerii centrale a partidului,…

- Organizatia Judeteana a Partidului National Liberal a decis, in cadrul Biroului Politic Judetean, sustinerea candidaturii lui Alexandru Muraru, deputat si presedintele PNL Iasi, la alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024.

- ”Ce e important, e ca noi avem un primar in functie care in sondaje are 30-35%, 36 in ultimul pe care l-am vazut. Avem un partid, PSD, care are 30-35%, avem alegeri intr-un tur. In alegerile intr-un tur oamenii voteaza util si asta o sa fie meciul, asta este predictia mea”, a declarat Nicusor Dan, duminica…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau s-a opus și a criticat listele comune cu PSD, la votul desfașurat ieri dupa-amiaza, in cadrul ședinței PNL. La votul pentru comasarea alegerilor și liste comune la europarlamentare cu PSD, 58 de lideri PNL au votat pentru. 6 au votat impotriva, iar 2 s-au abținut, potrivit…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a votat ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu cele locale, iar PSD si PNL sa aiba liste comune la alegerile europarlamentare. "Am luat si eu cuvantul si le-am transmis colegilor ca sunt intru totul de acord si am si votat…

- Liberalii au votat comasarea alegerilor și liste comune la europarlamentare. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, spun pentru MEDIAFAX surse politice.

- „La BPN de azi am votat IMPOTRIVA listei comune PNL-PSD la alegerile pentru Parlamentul European. Niciodata nu voi vota un socialist/pesedist! Este o alianta toxica pentru romani si pentru PNL”, a scris Florin Citu, miercuri pe Facebook.Liberalii au votat miercuri comasarea alegerilor si listele…

- Presedintele filialei Mures a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), Razvan Biro, sustine ca o comasare a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale ar fi „un atac la democratie", avand ca scop real pastrarea puterii de catre actuala guvernare.„Zilele acestea, PSD si PNL dau un nou atac la democratie,…