- Singura medaliata olimpica din istoria Iranului s-a refugiat in Olanda si, sambata seara, si-a confirmat decizia, facand praf regimul de la Teheran. Imediat, presa controlata de stat a trecut la atac.

- Marius Baciu (44 de ani), fostul antrenor al celor de la Daco-Getica București, a declarat ca meciul din acest sezon de Liga 2 in care echipa sa a pierdut cu UTA, scor 0-6 (28 septembrie 2019), este anchetat de FRF pentru suspiciune de blat. „FRF ancheteaza un meci intre Daco-Getica și UTA, 0-6. Eu…

- Declaratia de la Paris, semnata de liderii Frantei, Germaniei, Ucrainei si Federatiei Ruse, reprezinta prima baza serioasa de speranta ca se incepe, intr-un aranjament sustinut de mai multi vectori de putere, drumul dificil care ar putea duce la rezolvarea conflictului din Ucraina.

- Ziarul Unirea Propunere ȘOCANTA a unui secretar de stat din PNL: Fiecare cetațean sa fie OBLIGAT sa depuna o declarație de avere Propunere ȘOCANTA a unui secretar de stat din PNL: Fiecare cetațean sa depuna o declarație de avere Ar trebui sa existe o discuție in Romania despre depunerea unei declarații…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca pe actuala „constructie” in materie de investitii si prioritati de la ministerul Educatiei, daca s-ar aloca 6% din PIB acestui domeniu, „nu are ce...

- Monica, mama Luizei Melencu, sustine dupa sapte luni de la disparitia fiicei sale ca nu il considera pe Gheorghe Dinca un criminal. Chiar daca a trecut atata timp, femeia spera ca fata este in viata.

- NATO este in moarte cerebrala. Declaratia socanta a fost facuta de presedintele Frantei intr-un interviu pentru publicatia The Economist. Secretarul general al Aliantei si cancelarul Germaniei l-au contrazis imediat.

- Mai mult de 60 de persoane au fost implicate intr-o incaierare produsa in cursul noptii de luni spre marti la Herne, in vestul Germaniei, intre membri ai comunitatilor turca si kurda, a comunicat politia locala, informeaza Agerpres. Saptamana trecuta, mai multe persoane au fost ranite in urma unor lupte…