Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, are in concesiune un teren intravilan de 500 de metri patrati, dobandit in anul 2014, si detine doua apartamente cumparate in 2009 si, respectiv, in 2014, precum si un autoturism marca Opel Vectra, an de fabricatie 2002, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului. Cele doua apartamente au o suprafata de 70 de metri patrati si, respectiv, 71 de metri patrati, cel de-al doilea fiind achizitionat cu plata in rate timp de 10 ani (1.760 lei/luna). In plus, ministrul a trecut in declaratia sa de avere trei terenuri extravilane,…