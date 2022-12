Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane au fost puse oficial sub acuzare pentru savarsirea de crime de razboi pe teritoriul Ucrainei dupa declanșarea conflictului, a declarat prim-adjunctul sefului Departamentului de investigatie din cadrul Politiei Nationale ucrainene, Serhii Panteleev, pentru Agerpres . Conform acestuia,…

- Republica Moldova in acest moment este o tara pe teritoriul careia Federatia Rusa desfasoara de mai mult timp un razboi hibrid, iar invazia din Ucraina a amplificat o serie de probleme, a declarat marti, la Digi24, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea spune ca neutralitatea militara inscrisa…

- Giorgia Meloni, sefa asteptata a viitorului guvern italian, a estimat vineri ca anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene “nu are nicio valoare juridica sau politica” si ar demonstra ca Vladimir Putin “ameninta” securitatea europeana, relateaza France Presse. “Declaratia de anexare la Federatia…

- Șefa statului, Maia Sandu, a declarat ca cel puțin, in viitorul apropiat, nu exista posibilitatea unui referendum in stinga Nistrului, ce ține de aderarea la Federația Rusa. Declarația a fost facuta in aceasta seara in cadrul unei emisiuni de la Jurnat TV. Tot in cadrul emisiunii, Sandu a condamnat…

- Astazi se incheie referendumurile organizate in teritoriile separatiste din estul si sudul Ucrainei. Votul considerat ilegal si o farsa de catre Ucraina si aliatii occidentali vrea sa determine daca aproape 4 milioane de oameni din 4 regiuni vor alipirea la Federatia Rusa.

- Razboi in Ucraina, ziua 214. Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse, unde sunt in desfasurare asa-zise ref

- Clerici musulmani ii indeamna pe uzbeci sa nu se alature razboiului Rusiei din Ucraina, avertizand ca acest lucru ar fi impotriva credinței islamice. Membri ai unor ”organizații teroriste” incearca sa recruteze musulmani pentru a lupta in conflictul din Ucraina sub pretextul ”jihadului” sau al razboiului…

- Kremlinul a declarat joi (22 septembrie) ca rapoartele despre exodul barbaților in varsta de recrutare din Rusia dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala au fost „exagerate”. De cand președintele Putin a declarat miercuri mobilizarea parțiala a rezerviștilor, zborurile…