- In cadrul Summit-ului București 9, președinții au discutat, in capitala Romaniei, despre situația din Ucraina, iar țara noastra și-a reafirmat susținerea pentru integrarea Suediei și Finlandei in NATO, a spus președintele Klaus Iohannis. Președinții Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei,…

- Sefii de stat care fac parte din Formatul Bucuresti 9 au adoptat, dupa intrunirea de vineri, o Declaratie in 11 puncte in care au condamnat din nou agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, au reiterat sustinerea suveranitatii Ucrainei si au aratat continua disponibilitate de a sprijini Ucraina. "Razboiul…

- Sefii de state din Formatul Bucuresti 9 Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria au adoptat vineri la summitul B9 din Bucuresti o declaratie comuna. Declaratia comuna a sefilor de stat din Formatul Bucuresti 9 B9 Bucuresti, 10 mai 2021Traducere neoficiala1.…

- Joe Biden: SUA se angajeaza sa apere Flancul Estic al NATO Joe Biden. Foto: twitter.com/vp. Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, le-a urat vineri, 10 iunie, sefilor de state aliate de pe Flancul Estic al NATO, reuniti la Bucuresti în Formatul B9, un "summit…

- Presedintii Romaniei, Klaus Iohannis, si Poloniei, Andrzej Duda, initiatori ai Formatului Bucuresti 9, i-au primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe participantii la Summitul B9. Sunt prezenti la Bucuresti presedintii Estoniei, Ungariei, Lituaniei, Letoniei si Bulgariei. „Riscurile de securitate la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, vineri, 10 iunie 2022, Summitul Formatului București 9 (B9), care se va desfașura la Palatul Cotroceni. La eveniment vor participa șefi de state din Formatul București, precum și a Secretarului General al

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, vineri, 10 iunie, Summitul Formatului București 9 (B9), care se va desfașura la Palatul Cotroceni. Evenimentul este organizat la invitația Președintelui Romaniei și a Președintelui Republicii Polone, Andrzej Duda, ca inițiatori ai acestui format,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l a primit joi, 2 iunie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Ministrul Apararii al Republicii Turcia, Hulusi Akar, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pe agenda discutiilor s au aflat subiecte referitoare la Parteneriatul…