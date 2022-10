Decizii radicale ale americanilor. SUA vor trimite aproape 500 de bombe nucleare în Europa Pentru ca Vladimir Putin amenința din ce in ce mai des cu posibilitatea unui atac nuclear, fie el și cu focoase tactice, americanii nu risca și trimit 500 de noi bombe nucleare la statele aliate NATO din Europa. Statele Unite au finalizat dezvoltarea celei de-a 12-a modificari a bombei nucleare B61. Potrivit Federației Oamenilor de Știința Americani, 480 de bombe ghidate B61-12 vor intra in producție. Unele dintre ele in 2023-2024 vor inlocui variantele invechite de B61, care se afla la șase baze aeriene din Europa și Turcia, relateaza Interfax . Bomba termonucleara B61 este principala arma nucleara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

