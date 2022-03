Stiri pe aceeasi tema

- Șeful celei mai mari federatii patronale din Franta a declarat marti ca firme cum ar fi Danone sau Auchan raman in Rusia deoarece au „o responsabilitate fata de angajatii lor si fata de populatie”, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul de finante al Rusiei, Anton Siluanov, a anuntat marti prin intermediul presei ca se vor plati de la bugetul de stat alocatii suplimentare pentru familiile cu copii intre 8 si 16 ani, conform ordinelor presedintelui Vladimir Putin, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia se asteapta ca o noua runda de negocieri cu Ucraina sa aiba loc intr-un viitor "foarte, foarte apropiat", a declarat luni la televiziunea de stat rusa negociatorul rus, Leonid Slutki, dupa ce o a treia runda de discutii s-a incheiat luni seara in Belarus, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Emiratele Arabe Unite au suspendat temporar regimul de scutire de viza pentru cetatenii ucraineni, a informat ambasada Kievului in acest stat din Golf, in contextul in care sute de mii de persoane se refugiaza din calea razboiului din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Finlanda, tara nealiniata, dar membra a Uniunii Europene, a anuntat luni ca a luat decizia 'istorica' de a trimite arme si munitii Ucrainei ca urmare a invadarii acestei tari de catre Rusia, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Papa Francisc a mers vineri la ambasada Rusiei de la Sfantul Scaun pentru a-si exprima direct in fata ambasadorului rus ingrijorarea fata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a fost nevoit sa anuleze o calatorie la Florenta programata pentru aceasta duminica si slujba de saptamana viitoare din Miercurea Cenusii din cauza unei dureri ''acute'' la genunchi, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului, potrivit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Vaticanul a apreciat joi ca sunt inca posibile negocieri pentru gasirea unei solutii pasnice la conflictul ruso-ucrainean, la cateva ore dupa atacul rus asupra Ucrainei, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…