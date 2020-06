Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca romanii care vin din Italia și Franța sa nu mai intre in carantina sau autoizolare la domiciliu. Decizia intra in vigoare incepand de marți, 23 iunie. In plus, se reiau zborurile spre și dinspre aceste țari.Lista actualizata cuprinde…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat sambata care este lista cu toate țarile pentru care se elimina obligativitatea carantinei sau autoizolarii la domiciliu atunci cand cetațenii revin in Romania din aceste țari, daca, bineințeles, sunt asimptomatici. Lista, care in prezent cuprinde…

- Marcel Vela ministrul de interne a anunțat sambata seara care sunt țarile din care romanii vor putea sa revina fara sa mai stea izolați doua saptamani. Iata care este lista celor 17 state europene. AustriaBulgariaCehiaCipruCroațiaElvețiaGermaniaGreciaIslandaLetoniaLiechtensteinLituaniaMaltaNorvegiaSlovaciaSloveniaUngaria…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anuntat astazi lista cu tarile pentru care se elimina obligativitatea de a intra in carantina sau autoizolare atunci cand un cetatean revine in Romania. Pe lista se afla momentan 17 tari iar aceasta va fi actualizata saptamanal de catre Institutul Național…

- Pentru aceste țari se reiau și cursele aeriene, in condițiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea starii de alerta și masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. Citeste si: Orban cere prelungirea starii de alerta cu 30…

- Secretarul general la PNL, Robert Sighiartau, a postat o lista de tari pe Facebook: Slovenia, Croatia, Slovacia, Grecia, Ungaria, Elvetia, Lituania, Norgegia, Cipru, Malta, Austria, Finlanda, Bulgaria, Germania, Cehia si Letonia. Ministerul Transporturilor a transmis, sambata, precizari privind reluarea…

- Guvernul Orban aproba, joi, o Hotarare de Guvern cu noi masuri de relaxare, in cadrul epidemiei de coronavirus, care intra in vigoare din 15 iunie. Printre acestea se afla si ridicarea obligativitatii intrarii in izolare, la domiciliu, in cazul tarilor cu un coeficient mic de raspandire a virusului.…

- Ludovic Orban a anunțat dupa întâlnirea cu liderii PNL ca lucreaza în acest moment la un set de masuri care dcare sa le permita celor care calatoresc în cele doua state sa revina în România fara a mai intra în izolare. Institutul National de…