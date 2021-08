O femeie din Chicago susține ca un judecator a decazut-o din drepturile parentale dupa ce a aflat ca nu este vaccinata impotriva COVID-19. Rebecca Firlit și fostul ei soț au aparut in fața Curții pe Zoom pentru a discuta despre pensia alimentara a fiului lor de 11 ani. Cei doi sunt divorțați de 7 ani […] The post Decizie fara precedent in SUA. O femeie a pierdut custodia fiului pentru ca nu este vaccinata anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .