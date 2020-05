Stiri pe aceeasi tema

- China nu isi va stabili un obiectiv de crestere in acest an, a anuntat vineri premierul Li Keqiang, o decizie fara precedent pentru gigantul asiatic, inca slabit de pandemia noului coronavirus, informeaza AFP.Este pentru prima oara cand autoritatile chineze nu stabilesc o tinta a Produsului Intern Brut…

- China nu îsi va stabili un obiectiv de crestere în acest an, a anuntat vineri premierul Li Keqiang, o decizie fara precedent pentru gigantul asiatic, înca slabit de pandemia noului coronavirus, informeaza AFP, citata de Agerpres. Este pentru prima oara când autoritatile chineze…

- Adunarea ministeriala anuala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a adoptat marti prin consens o rezolutie propusa de Uniunea Europeana privind necesitatea unei anchete a modului global de reactie la pandemia de coronavirus, informeaza Reuters si AFP. Niciunul din cele 194 de state…

- Uniunea Europeana sprijina apelurile pentru o analiza la momentul oportun a raspunsului international la pandemia de coronavirus, inclusiv a reactiilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, conform proiectului unei rezolutii ce ar urma sa fie dezbatuta de ministri la OMS, relateaza Reuters. …

- Pandemia de coronavirus a provocat decesul a cel putin 240.000 de persoane la nivel global, dintre care peste 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia primelor cazuri de infectare in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP sambata, la ora 15:30 GMT, pe baza unor cifre oficiale.In…

- O echipa de oameni de stiinta din China a anuntat ca a izolat mai multi anticorpi pe care ii considera „extrem de eficienti” la blocarea capacitatii noului coronavirus de a patrunde in celule si care ar putea fi de folos la tratarea sau prevenirea COVID-19, informeaza hotnews.ro. In prezent nu exista…

- Un summit planuit pentru sfarsitul lui martie la Beijing intre China si Uniunea Europeana urmeaza sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat doi oficiali UE si doi diplomati citati de Reuters, care vorbeste despre o lovitura data eforturilor blocului comunitar de a face presiuni…

- Un summit planuit pentru sfarsitul lui martie la Beijing intre China si Uniunea Europeana urmeaza sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat doi oficiali UE si doi diplomati citati de Reuters, care vorbeste despre o lovitura data eforturilor blocului comunitar de a face presiuni asupra…