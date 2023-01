Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul inchiderii pe o perioada nelimitata a faimosului sit arheologic a fost facut de guvernul de la Lima dupa violentele proteste antiguvernamentale care zguduie țara, relateaza BBC . Sute de oameni, majoritatea straini, sunt in prezent blocați in regiunea Machu Picchu , dupa ce serviciile de transport…

- Mai mult de 50 de raniți s-au inregistrat la protestele de la nivel național din Peru, reizbucnite vineri seara. Zeci de peruani au fost raniți dupa ce tensiunile au izbucnit din nou vineri seara, cand poliția s-a ciocnit cu protestatarii in cadrul demonstrațiilor antiguvernamentale care se raspandesc…

- Confruntarile au izbucnit in orașul Juliaca din sudul țarii, unde manifestanții, care cereau eliberarea fostului președinte incarcerat Pedro Castillo, au folosit praștii improvizate pentru a arunca cu pietre in poliție.In total, cel puțin 40 de persoane au murit in mai bine de o luna in urma demonstrațiilor…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise in confruntari cu poliția in sudul Peru, a anunțat luni, biroul pentru drepturile omului din aceasta țara, in cea mai mortala zi de pana acum a protestelor care cer alegeri anticipate și eliberarea fostului președinte incarcerat, Pedro Castillo. Confruntarile au izbucnit…

- Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor care incercau sa se apropie de sediul Congresului din Peru, din Lima, miercuri (4 ianuarie), in timp ce mii de persoane au ieșit in strada la doua saptamani dupa un val de proteste mortale privind inlaturarea fostului președinte Pedro…

- Printr-o astfel de poziționare, guvernul lui Karl Nehammer favorizeaza Rusia și alți producatori de petrol și gaze, iar in acest fel impiedica Europa sa-și obțina independența energetica. Insa, guvernul lui Nehammer a depus o moțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin care spera sa blocheze…

- Sute de turisti straini au ramas blocati de miercuri in regiunea celebrului templu incas Machu Picchu, dupa ce circulatia trenurilor a fost sistata din cauza protestelor impotriva noii presedinte a Peru, Dina Boluarte, dupa destituirea lui Pedro Castillo, autorul unui lovituri de stat esuate, informeaza…

- Autoritatile de la Bucuresti vor face tot ceea ce este necesar pentru a putea sa gestioneze in continuare situatia refugiatilor ucraineni, a declarat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca Romania a fost primul stat din Uniunea Europeana care a realizat un plan de integrare a cetatenilor sositi din…