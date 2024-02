S-a dat tonul. Controale masive la hipermarketuri și suveranitate alimentară Protestele hotarate ale fermierilor francezi au dat primele roade. Autoritațile franceze dau tonul in UE și trimit controale masive la hipermarketuri, acuzate ca fac profituri uriașe prin falimentarea producatorilor agricoli. Mai mult, Franța va introduce in lege principiul suveranitații alimentare, care ii va da dreptul acestei țari sa cultive, sa recolteze și sa se hraneasca […] The post S-a dat tonul. Controale masive la hipermarketuri și suveranitate alimentara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

